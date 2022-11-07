"AB düzeyinde İran'a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İran'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlandığına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "AB düzeyinde böyle bir yaptırım paketi hakkında görüşmeler olduğunu teyit edebilirim. Yaptırım paketinin kabul edilmesi AB'nin konusudur." dedi.

Görüşmelerin yapıcı şekilde devam ettiğini dile getiren Sasse, AB'deki ortaklar ve kurumlarda devam eden görüşmelerle ilgili ayrıntılar konusunda bugün açıklama yapamayacağını kaydetti.

Sasse, Almanya'nın başka önlemler alınmasından yana olduğunu belirtti.

Spiegel dergisi yaptığı haberde, Almanya ile birlikte AB'deki 8 ülkenin İran'daki eylemlerde göstericilere yönelik şiddet kullanılması olaylarına karışan kişi ve kurumlara karşı yeni yaptırım paketi için girişimde bulunduğunu yazdı.

Haberde, paketin 31 teklif içerdiği ve bunların yasal incelemesinin yapıldığı aktarıldı.