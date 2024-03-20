VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alman siyasetçiye TikTok'tan kısıtlama!
Bakan Özhaseki: Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, istikamet değiştirecek halimiz yok
Seçime günler kala Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!
Canlı yayında cevapladı! Murat Kurum, İmamoğlu ile bir araya gelecek mi?
DMM 'Dünya Bankası' iddialarına yalanladı
Bayraktar TB3 göz doldurdu! 23. testi de başarıyla tamamladı
20 Mart 2024 Çarşamba 00:41:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 00:41:00

Alman siyasetçiye TikTok'tan kısıtlama!

Kaynak: AA

ABONE OL

TikTok, Alman aşırı sağcı siyasetçinin hesabına erişim kısıtlaması getirdi.

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Maximilian Krah'ın hesabına erişim kısıtlaması getirdiği bildirildi.

TikTok'tan Alman medyasına yapılan açıklamada, AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci sıra adayı olan Krah'ın göçmenlere karşı kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kısıtlama getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Krah'ın kuralları defalarca ihlal ettiği belirtilerek, erişim kısıtlamasının şu anda yürürlükte olduğu ve toplam 90 gün boyunca yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Krah'ın platformdaki birkaç videosunun tamamen engellendiği, diğer paylaşımlarının ise artık "For You Feed" olarak adlandırılan bölümde yayınlanmadığı kaydedildi.

Etiketler : TikTok sağcı siyasetçi erişim kısıtlaması
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX