Utanmaz Alman!

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve iktidar ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek "lağım faresi" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u bakanlığa çağırarak uyardı.

ÇİZGİ FİLMLE SAVUNDU

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadeleri, Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir. Hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" dedi.

DW Türkçe de, hükümet ortağı FDP'ye Kubicki'nin sözlerini nasıl değerlendirdiğini ve Erdoğan'a hakaret içeren bu açıklamayı parti olarak paylaşıp paylaşmadığını sordu. Ancak soruya cevap, doğrudan Kubicki'nin Meclis Başkan Vekilliği ofisinden geldi. Kubicki, cevabında, "Sayın Erdoğan" ifadesini kullanırken, o sözü 'küçük, sevimli ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz' anlamında düşündüğünü savundu, çizgi filmlerdeki fare karakterlerini öne sürdü.

GURBETÇİLER: KABUL EDİLEMEZ

DW'nin görüş aldığı Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da, Kubicki'nin sözlerini 'kabul edilemez' diye eleştirirken, "Siyasetçilerin bu tür söylemleri hem demokrasiye hem de birlikte yaşam kültürüne zarar veriyor. Sokak ağzıyla konuşan siyasetçiler topluma zarar veriyor. Türkiye söz konusu olduğunda bazı Alman siyasetçiler ağızlarına geleni söylüyorlar" dedi.

MEDYA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini haberleştiren Alman basını da, bu ifadelerin hakaret olduğunun altını çizdi. Berliner Kurier gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanına hakaret" başlığıyla haberi duyururken, Kölnische Rundschau da, partisinin oyları düşen Kubicki'nin 'seçim taktiği' olarak Erdoğan'a hakareti kullanmak istediğini yazdı.