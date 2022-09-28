VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AYM'den Seçim Kanunu kararı
Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın
MARLIN SİDA, üstün teknoloji yetenekleriyle sınıfında rakip tanımıyor
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında başladı
ABD'de mortgage faizi 14 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor
Almanya'da konut krizi büyüyor
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerimiz eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak
"Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz"
Finlandiya, boru hatlarındaki sızıntılar hakkında İskandinav komşuları ile görüştü
'Medeniyetlerin beşiği' İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Alman şirketlerin yarısı enerji krizi nedeniyle var olma mücadelesi veriyor
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama
4. Dünya Göçebe Oyunları Başlıyor
Almanlardan THY itirafı: Lufthansa'yı geçtiler
Başkan Erdoğan: Her aşamasını takip ettim
Sağlık Bakanı Koca: "Etlik Şehir Hastanesi bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapas...
Şi ilk kez halkın karşısına çıktı
Saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kafkasya'nın enerji jeopolitiği: Rekabet ve iş birliği eğilimleri
Sinop'u ziyaret edenler arkeoparkta tarih yolculuğuna çıkacak
28 Eylül 2022 Çarşamba 16:21:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 16:22:00

Alman şirketlerin yarısı enerji krizi nedeniyle var olma mücadelesi veriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da yüksek enerji fiyatlarına yönelik endişeler artarken, bu ay geçen aya göre daha fazla sayıda Alman şirketinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) 1.100 şirketle yaptığı ankete göre, ülkede şirketlerin yüzde 52'si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

Birliğin ağustos ayındaki anketinde, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak enerji piyasalarındaki keskin fiyat artışları nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 42 olarak duyurulmuştu.

BVMW Yönetim Kurulu Başkanı Markus Jerger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji krizinde durumun daha da kötüleştiğini, birçok şirketin varlıklarından endişe duyduğunu belirtti.

Jerger, federal hükümete hızlı ve acil yardım sağlamaya çağrısı yaparak, KOBİ'ler için 15 milyar avroluk fon sağlanmasını önerdi.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla yüz yüze. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.

Etiketler : almanya enerji krizi ekonomi
Ayrılık da barışma da olabiliyor

Ayrılık da barışma da olabiliyor
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Siyah kuşak Hafsanur

Siyah kuşak Hafsanur
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Parfüm koleksiyonum var

Parfüm koleksiyonum var
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Adıma dedikodu üretmeyin

Adıma dedikodu üretmeyin
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes