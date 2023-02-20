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20 Şubat 2023 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 19:09:00

Alman şirketlerden deprem bölgesine ilaç ve tıbbi malzeme

Kaynak: AA

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Almanya'da ilaç ve tıbbı malzeme üreten şirketlerin, depremlerden etkilenenler için ilaç ve tıbbi malzeme göndermeyi taahhüt ettiği duyuruldu.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in de katıldığı ve başkent Berlin'de düzenlenen "bağış zirvesi" çerçevesinde ülkede ilaç ve tıbbı malzeme üreten şirketlerle bir araya geldi.

Lauterbach, "bağış zirvesinin" ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen ve kimsenin beklemediği doğal afetten dolayı hala üzüntülü olduğunu belirtti.

Türkiye'de birçok dostunun olduğunu ve Türk akrabalarının da bulunduğunu aktaran Lauterbach, Türkiye'deki insanların ne yaşadığını bildiğini ifade etti.

Lauterbach, söz konusu "bağış zirvesinin" düzenlemesinin önemli olduğunu belirterek, "Başarılı geçti. Alman ilaç firmaları ile tıbbi ürün firmaları da buradaydı. Çağrıya uydular ve önceden hazırladığımız bir listeye göre hangi bağışların beklenebileceğine dair taahhütlerde bulundular" dedi.

Bu malzemeleri bürokratik olmayan yollarla Türkiye'ye göndereceklerini aktaran Alman Bakan, kısa sürede bir araya gelerek yardım etme konusunda taahhütlerde bulunan şirketlere teşekkür etti.

Lauterbach, Almanya Sağlık Bakanlığının da yüz ellişer adet solunum cihazı ve hasta izleme monitörü gönderdiğini kaydetti.

"BU DAYANIŞMA İLE İKİ ÜLKENİN BİRBİRİNE NE KADAR BAĞLI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Büyükelçi Şen de Alman toplumunun Türkiye'ye gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ederek, "Bu dayanışma ve dostluk ile iki ülkenin ve halklarının birbirine ne kadar bağlı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'ın öncülüğünde yapılan "bağış zirvesinin" başarılı geçtiğini aktaran Şen, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme üreten şirketin toplantıya katıldığını belirtti.

Lauterbach'a teşekkür eden Şen, "Kısa ve orta vadede bu yüzyılın felaketinin üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Şen, depremden sonra arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Alman ekiplere de teşekkür etti.

Etiketler : almanya sağlık bakanı Karl Lauterbach türkiye

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