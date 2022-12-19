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19 Aralık 2022 Pazartesi 17:10:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 17:10:00

Alman Patriot sistemi Polonya'nın doğusuna konuşlandırılacak

Kaynak: AA

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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Alman Patriot hava savunma sistemlerinin ülkenin doğu kesiminde konuşlandırılacağını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Alman Patriot hava savunma sistemlerinin ülkenin doğu kesiminde konuşlandırılacağını duyurdu.

Blaszczak, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, bir füzenin geçen ay Polonya'nın doğusuna düşerek 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmasının ardından Alman hükümetinin Varşova'ya Patriot teklif ettiğini anımsattı.

Böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Blaszczak, "Bataryalar Polonya'nın doğusunda, Ukrayna sınırındaki Lublin bölgesinde konuşlandırılacak." dedi.

Bakan Blaszczak, Polonya topraklarını vuran füzenin ülke hava sahasında sadece birkaç saniye kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle böyle bir kazayı önlemek son derece zor. Bu tür sistemler Batı Ukrayna'da konuşlandırılırsa daha etkili olur." değerlendirmesini yaptı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füze düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : polonya patriot hava savunma sistemi
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