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13 Aralık 2022 Salı 21:21:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 21:21:00

Alman ordusu eksiklikler nedeniyle NATO görevlerini sınırlı ölçüde yerine getirebilir

Kaynak: AA

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Almanya'da Savunma Bakanlığının hazırladığı rapora göre, Alman ordusu Bundeswehr, göze batan eksiklikleri nedeniyle NATO görevlerini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebilir.

Alman basınında yer alan haberlere göre, raporda, savaş gemilerinde, topçu silahları, hava savunma sistemleri ve modern iletişim teknolojisindeki sıkıntılar nedeniyle ordunun ancak kısıtlı bir şekilde katkı sağlayabilecek durumda olduğu bilgisi verildi.

Raporda ayrıca tüm silahlı kuvvetler için operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Alman ordusundaki malzeme, personel ve eğitim durumunun da kötü olduğuna işaret edilerek, muhtemelen marta kadar Alman donanmasının Birleşmiş Milletler'in Lübnan açıklarındaki UNIFIL misyonuna bir gemi gönderemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya'nın Eylül 2023'ten itibaren Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki "Irini" askeri misyonu için bir gemi sağlayıp sağlayamayacağının da tartışmalı olduğu, firkateynlerin zamanından önce hizmet dışı bırakılması nedeniyle donanmanın bahara kadar denizde güvenliği sağlayamayacağı vurgulandı.

Slovakya'da konuşlandırılan Patriot füze sistemlerinin modernize edilebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar Almanya'ya geri getirilmesi gerektiği, Bundeswehr'in bunun için de bir çözüm arayışına girdiği kaydedildi.

Etiketler : alman basını slovakya patriot füze
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