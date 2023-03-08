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08 Mart 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 10:00:00

Alman medyasından "Kuzey Akım'a sabotaj düzenleyenler Ukrayna yanlısı olabilir" iddiası

Kaynak: AA

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Alman medyası, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlenmiş olabileceğini iddia etti.

Kamu yayıncısı ARD ve Zeit gazetesinin haberinde, soruşturmayı yürüten yetkililerin Ukrayna yanlısı bir grubun geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardıkları belirtildi.

Haberde, sabotajı düzenleyen beş erkek ve bir kadından oluşan grubun Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentine giderek sahte pasaportlarla bir yat kiraladıkları ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenledikleri ileri sürüldü.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin adli incelemeler sırasında yatın kamarasında patlayıcı izlerine rastladıkları savunulan haberde, yatın Polonya merkezli bir şirket tarafından kiralandığı ve görünüşe göre iki Ukraynalıya ait olduğu iddiasına yer verildi.

Haberde, iki dalgıç, iki dalgıç yardımcısı, bir kaptan ve bir sağlık görevlisinden oluşan grubun sahte isimlerle düzenlenen pasaport kullandıklarını ancak Alman yetkililerin sabotajcıların gerçek kimliklerini ve uyruklarını doğrulayamadığı kaydedildi.

FAİLLERİN UKRAYNA HÜKÜMETİNİN EMRİYLE HAREKET ETTİĞİNE DAİR BİR BELİRTİ YOK

New York Times gazetesinin adı açıklanmayan ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ise ABD istihbarat servislerinin saldırıdan Ukrayna yanlısı bir grubun sorumlu olduğuna dair yeni istihbarat elde ettiği aktarıldı.

Haberde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ya da yakın çalışma arkadaşlarının olaya karıştığına ya da faillerin Ukrayna hükümetinin emriyle hareket ettiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığı vurgulandı.

Kuzey Akım boru hatlarına eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Etiketler : almanya kuzay akım boru hatları rusya ukrayna sabotaj

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