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11 Kasım 2022 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 17:09:00

Alman meclisinden üç nükleer santralin ömrünün uzatılmasına yeşil ışık

Kaynak: AA

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Alman Federal Meclisi (Bundestag), bu yıl kapatılması planlanan üç nükleer santralin faaliyetlerinin “enerji krizi” nedeniyle 15 Nisan 2023'e uzatılmasına onay verdi.

Mecliste ülkenin kalan üç nükleer santralinin en az Nisan 2023'e kadar elektrik şebekesine bağlı kalması için yapılan oylamaya 375 milletvekili "evet" derken, 216 milletvekili red oyu kullandı. 70 milletvekili de çekimser kaldı.

Bundestag'ın onayı, Alman hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarındaki dramatik artışa bağlı olarak bu kış yaşanması muhtemel bir enerji krizini önlemeye çalışmasının ardından geldi.

Nükleer santrallerinin ömrünün uzatılması koalisyon ortakları arasında tartışmalara yol açmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Ekim'de bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı vermişti.

Yeşiller partisinden Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin (Bavyera'daki Isar 2 ve Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2) Nisan 2023'ün ortasına kadar çalıştırılmasını savunmuştu.

Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner ise ülkenin kuzey batısında yer alan Emsland nükleer santrali de dahil olmak üzere kalan üç santralin gerekirse nisan ayından sonra bile çalıştırılmasını önermişti.

Bu arada, bazı siyasilerde geçen yıl kapatılan diğer üç nükleer santralin yüksek enerji fiyatları ve olası elektrik kesintileri karşısında yeniden çalıştırılması için çağrıda bulunmuştu.

Almanya, 2011'de Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer faciası sonrası nükleer enerjiyi terk etme kararı almıştı.

Söz konusu facia sonrası Alman hükûmetinin çıkardığı nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılması planlanıyordu.

Almanya, 2021'de 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santrali daha kapatmıştı, geri kalan 3 santrali ise 2022 sonunda kapatmayı planlıyordu.

Etiketler : almanya enerji nükleer
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