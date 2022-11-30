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30 Kasım 2022 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 10:45:00

Alman hükümetinden ırkçılığa karşı somut adımlar atması istendi

Kaynak: AA

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Almanya'nın önde gelen üç insan hakları kuruluşu, hükümetin ırkçılık ve aşırı sağcılıkla mücadele konusunda yeterince çaba göstermediğini bildirdi.

Amadeu Antonio Vakfı, Göçmen Örgütleri Konferansı (BKMO) ve İnsan Hakları Grubu (BMB) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Koalisyon hükümeti sorunları ciddiye alıyor. Ancak ortada stratejik bir konsept yok ve koalisyon anlaşmasında yer alan tedbirlerin birçoğu henüz uygulamaya konulmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aşırı sağ ile aşırı sağcı grupların, Almanya'da demokrasi ve güvenliğe yönelik en büyük tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

Almanya'da mültecileri, göçmenleri, Yahudileri ve Müslümanları hedef alan saldırıların önlenmesi için daha güçlü tedbirler alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Aşırı sağcı propaganda ve şiddetin yarattığı tehlikeler azalmamış, aksine artmıştır. Mülteci barınaklarına yönelik son saldırılar bunun sadece bir örneğidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, hükümetten ırkçılıkla mücadele için ortak strateji geliştirmek üzere sivil toplum örgütleriyle iş birliğini artırması, yapısal ırkçılık sorununu ele almak üzere bir "katılım yasası" kabul edilmesi talebinde bulunuldu.

Etiketler : almanya ırkçılık aşırı sağcı
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