Alman hükümeti, İran'daki göstericilere karşı orantısız şiddet kullanılmasını kınadı

Alman hükümeti, İran'da güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız şiddet kullanmasını kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin İran'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün ardından haftalardan beri devam eden protestolarda barışçıl gösteri yapan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü dehşete düştüklerini belirten Hebestreit, "İran güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Hebestreit, İran'da gazetecilere yönelik devlet baskısını da kınadıklarını vurgulayarak, "İran'da basın ve ifade özgürlüğü yok. İran'da kendi hakları için sokağa çıkan insanların yanında olmak amacıyla kendi olanaklarımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Hebestreit, Alman hükümetinin başka önlemlerin alınmasını da incelediğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı'nda (ARD) yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında İran'daki Devrim Muhafızlarının terör örgütü listesine alınması ihtimalini gündeme getirdi.

Baerbock, "Geçen hafta (İran'a yönelik) başka bir yaptırım paketini yola koyacağımızı, Devrim Muhafızlarının terör örgütü olarak da ne şekilde listelenebileceğini inceleyeceğimizi açıkça ifade ettim." dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü", protestolarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.