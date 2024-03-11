Alman hava yolu devinde kriz: Bin uçuş iptal edilebilir
Kaynak: AA
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 12 ve 13 Mart'ta kabin personelinin grevi nedeniyle bin planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini bildirdi.
Lufthansa'dan yapılan açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi.
Söz konusu iptallerden, Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.
Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, geçen hafta sonu Lufthansa'nın kabin personelini greve gitmeye çağırmıştı.
UFO, Lufthansa'nın yaklaşık 18 bin kabin çalışanın ücretlerine 18 aylık bir sözleşme süresi için yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de yer alıyor.
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