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Alman gazetesi Bild'den Merkel'i çileden çıkartacak Türkiye haberi: Berlin'den daha güvenli
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23 Haziran 2020 Salı 11:41:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 11:41:00

Alman gazetesi Bild'den Merkel'i çileden çıkartacak Türkiye haberi: Berlin'den daha güvenli

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Alman Bild, Türkiye'nin seyahat önlemlerini övdü Muhabirini, kimliğini açıklamadan Türkiye'ye tatile gönderen Alman gazete, ülkede yaz turizmi önlemlerinin had safhada olduğunu söyleyerek Almanya'nın Türkiye yanında başarısız kaldığını söyledi.

Turizm sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye, pandemi döneminde aldığı üst düzey tedbirlerle yaz sezonu için önemli bir rota olmaya devam ediyor.

İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi yaz turizminin olası rakiplerinin, ülkelerini vuran koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonun çoğunda turizm faaliyetlerinde bulunmayacağı bilinirken, Türkiye, salgınla mücadelesindeki başarı grafiğini turizm tedbirlerine de yansıtarak yaz sezonunda öne geçmeyi başardı.

ALMANYA'NIN SÖZDE UYARISI BOŞ ÇIKTI

Türkiye’nin aldığı sağlık güvenliği tedbirleri sonucu yabancı turistler, Türkiye’ye seyahate yoğun bir şekilde başlarken, Almanya, Türkiye’yi “riskli” bölge ilan etti. Ancak Merkel hükümetinin objektif gerekçelere dayanmayan bu kararı, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere birçok kanaldan tepki gördü.

Alman hükümetinin bu uyarısının gerçekliğine katılmayanlar kervanına ise son olarak ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild katıldı.

Türkiye’nin gözde turizm noktalarından Antalya’ya tatil için sivil turist gibi muhabir yollayan Bild, Türkiye’nin salgına karşı aldığı eksiksiz önlemleri de bir bir yazdı.

"HAVAALANLARINDA ÖNLEM ÜST DÜZEYDE"

Seyahat deneyimini anlatmaya havaalanından başlayan Bild muhabiri, havaalanında alınan tüm önlemlerin, Berlin-Tegel’den çok daha ileri seviyede olduğuna yer verdi. Uçuş boyunca uyulması zorunlu olan maske takma kuralına uymayanlara göz açtırılmadığını belirten muhabir, ısrarla kurala uymayanların ise aktarma noktasında uçaktan indirildiği bilgisine yer vererek, kontrollerin oldukça sıkı olduğunu vurguladı.

Havaalanında uygulanan ateş ölçme ve sosyal mesafe kurallarının eksiksik uygulandığını söyleyen Alman muhabir, ateşinin 37.8’den yüksek çıkanlara ise anında koronavirüs testi uygulandığı bilgisine yer verdi.

"MASKESİZ PERSONEL YOK, HİJYEN ÖNLEMLERİ YOĞUN"

Önlemlerin otellerde de devam ettiğini belirtilen yazıda, misafirlere el temizliği için dezenfektan verildiği ve ateşin tekrar tekrar ölçüldüğü de yer alırken, otellerin kapasitelerinin de yarı yarıya düşürüldüğü detayı yer alıyor.

Şezlongların arasında dahi 3 metreye yakın mesafe bırakıldığını söyleyen muhabir, servis görevlilerinden cankurtaranlara kadar tüm personelin fire vermeden maske kuralına uyduğunu da ekledi.

"BERLİN'DE HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ"

Odaların özel kıyafetler giymiş görevliler tarafından sık sık dezenfekte edildiğini söyleyen Bild muhabiri, açık büfelerin de kaldırılarak masaya özel servis düzeninin oluşturulduğunu söyledi.

Tatil bitiminde ülkeye dönüşünden önce Antalya’da koronavirüs testi yaptığını söyleyen Alman muhabir, negatif çıkan testi sayesinde karantina girmediğini yazarken Berlin Havaalanı'nda ise hiçbir önlem olmamasını eleştirdi.

Hiçbir kontrol ve uyarı olmaması karşısında şaşkınlığa uğradığını belirten Bild muhabirinin bu yazısı, Türkiye’ye seyahat uyarısında objektif davranmayan Alman hükümetinin düştüğü durumu da gözler önüne serdi.

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