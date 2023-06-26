Alman Federal Mahkemesi'nden, dizel emisyon skandalına yönelik tazminat kararı

Alman yargı sistemindeki en yüksek dereceli mahkemesi BGH, egzoz gazı kontrol yazılımlarının işlevsel olduğunu ve yasa dışı olmadığını kanıtlamanın otomobil üreticilerine düştüğünü belirtti.

BGH, Alman otomobil üreticileri Volkswagen, Audi ve Mercedes-Benz aleyhine açılan davada şirketlerin araç sahiplerine araçlarının satın alma fiyatının yüzde 5 ile yüzde 15'i arasında tazminat ödeyebileceğine hükmetti.

Alman mahkemeleri şimdiye kadar, dünya çapındaki "Dizel emisyonu skandalı" skandalına neden olan yasa dışı yazılımın otomobil alıcılarına kasıtlı olarak verilen bir zarar olmadığını, en fazla üreticilerin ihmali olduğunu savunarak tüketicilere tazminat ödemeyi reddetmişti.

Bu arada, Mart 2023'de Almanya'da otomobil üreticisi Mercedes'e karşı araç üreticilerinin yanıltıcı cihazlarda sorumluluğu konusunda açılan davada AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı (CJEU), "Yasa dışı yanıltıcı cihazla donatılmış bir aracın alıcısı, söz konusu cihazın alıcıya zarar vermesi durumunda araç üreticisinden tazminat alma hakkına sahiptir." kararını almıştı.

AB mahkemesi, AB hukukunun, bir aracın yasaklanmış hile cihazı ile donatılması halinde kamu çıkarlarına ilave olarak taşıtın bireysel alıcısının çıkarlarını da koruduğuna karar vermişti. CJEU, söz konusu kararda araç sahiplerine tazminat miktarını hesaplanmasını Alman mahkemelerine bırakmıştı.

Öte yandan, BGH'nin sürücülerin otomobil üreticilerinden şartlı olarak tazminat talep etme hakları olduğu yönündeki kararının, Avrupa'da otomobil üreticilerinden bir tazminat talebi dalgasını tetiklemesi bekleniyor.

Söz konusu cihazın emisyonların test koşullarında gerçeğinden daha düşük çıkmasını sağladığı belirtiliyor.

Araç üreticileri ise bu cihazların motoru korumak için yer aldığını iddia ediyor.

DİZEL EMİSYONU SKANDALI



ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.