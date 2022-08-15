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15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:42:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:43:00

Alman Eurofighter uçakları, Hint-Pasifik bölgesinde tatbikatlara katılacak

Kaynak: AA

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Alman Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarının Hint-Pasifik bölgesinde yapılacak çok uluslu tatbikatlara katılacağı duyuruldu.

Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Alman Hava Kuvvetlerinin ilk kez Avustralya'da tatbikata katılacağı belirtilerek, 6 Eurofighter savaş uçağının toplamda 22 bin kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek için Neuburg an der Donau kentinden havalandığı ifade edildi.

TATBİKAT KAPSAMINDA İLK DURAK SİNGAPUR

Almanya'dan kalkan 6 Eurofighter savaş uçağı ile 4 "A400M" tipi nakliye ve 3 "A330" tanker uçağının 24 saatte "RapidPacific2022" tatbikatı kapsamında ilk önce Singapur'a ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, nakliye ve tanker uçaklarının, Eurofighter uçaklarından yarım saat önce havalandığı aktarıldı.

Çok uluslu iki tatbikata katılacak

Uçakların Singapur'un ardından çok uluslu iki tatbikata katılmak için Avustralya'da konuşlanacağı vurgulanan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinin burada NATO içinde ve dışındaki partnerlerle operasyon yapmayı test edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Avustralya'da "Pitch Black" adlı hava tatbikatı ile "Kakadu" adlı deniz tatbikatı yapılacağı ve Alman Hava Kuvvetlerinin tatbikatlara 250 askerle yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman Eurofighter savaş uçaklarının ülkeye geri dönmeden önce Singapur Hava Kuvvetleri ile de gerçekleştirilecek tatbikata katılacağı, ardından Japonya ve Güney Kore'nin ziyaret edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Etiketler : alman ordusu Eurofighter uçakları Singapur
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