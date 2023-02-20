Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
Kaynak: AA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş'ı ziyaret edecekleri bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser'in yarın Kahramanmaraş'a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti.
Wagner, ziyaretin kısa sürede planlanması ve program hazırlıklarının sürmesi nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını belirtti.
Alınan bilgiye göre, iki bakan Pazarcık'ta çadır kent ziyareti yapacak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşecek.
Almanya'nın deprem bölgelerinde zarar gören depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağının açıklanmasının ardından iki bakanın, Gaziantep'teki vize ofisini de ziyaret etmelerinin beklendiği öğrenildi.
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