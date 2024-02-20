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20 Şubat 2024 Salı 08:01:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 08:01:00

Alman dergi, Biden'ı tiye aldı: Zayıf ve unutkan

Kaynak: TRT Haber

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Almanya merkezli Stern dergisi, ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti. Biden'nın yaşlılığıyla dalga geçen dergi, ABD Başkanını yürüteçli haliyle çizdi.

Hareketleri ve sözleriyle sürekli gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, yine manşetlere taşındı. Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında Biden'ın yaşlılığıyla dalga geçti.

Dergi, ara sıra sergilediği unutkan halleri ve ülke liderlerini karıştırmasıyla dikkat çeken Biden'ı yürüteçli haliyle çizdi.

Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yer verildi.

Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok" ifadelerini kullanmıştı. ABD kamuoyunda ek olarak; Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler hızla dolaşmaya başladı.

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