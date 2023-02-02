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02 Şubat 2023 Perşembe 18:11:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 18:11:00

Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Kaynak: AA

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Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin eyaletinin başörtüsü konusundaki temyiz talebini kabul etmedi. Mahkeme, başörtüsü takmanın genel olarak yasaklanmaması gerektiğine karar verdi.

Alman Anayasa Mahkemesi, Federal İş Mahkemesinin başörtüsü yasağına ilişkin kararına karşı Berlin eyaletinin yaptığı temyiz müracaatını kabul etmeyerek başörtüsü takmanın genel olarak yasaklanmaması gerektiğine karar verdi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, yaptığı açıklamada, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

Kesici, uzun zamandır Tarafsızlık Yasası'nın anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Başörtülü öğretmenlerin çalışamamasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorduk. Verilen karar sevindirici. İnşallah şimdi eyaletin yasayı düzenleyerek başörtülü öğretmenlere izin vermesini umut ediyoruz." dedi.

DAVA SÜRECİ

Berlin İş Mahkemesi 2018'de, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine karşı açtığı davayı, eyaletin çıkardığı Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek reddetmişti.

Öğretmenin buna itiraz etmesi üzerine bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi, yerel iş mahkemesinin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmene 5 bin 159 avro tazminat ödenmesine karar vermişti.

Mahkeme, Tarafsızlık Yasası'nın öğretmeni dini inancından dolayı dezavantajlı duruma düşürdüğüne hükmetmişti.

Berlin Eyalet Yönetimi, bunun üzerine davayı Federal İş Mahkemesine temyize götürmüştü.

Erfurt kentindeki Federal İş Mahkemesinde görülen temyiz davasında, başörtüsü taktığı gerekçesiyle okulda çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığı belirtilerek, Eyalet İş Mahkemesinin kararı onamıştı.

Mahkeme, Berlin eyaletinde 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nda yer alan genel başörtüsü yasağının da anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Federal İş Mahkemesinin kararında, Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiği karara atıfta da bulunulmuştu.

Almanya Anayasa Mahkemesi, 2015'te iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş, bu kararda da "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.

Etiketler : Alman Anayasa Mahkemesi başörtüsü
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