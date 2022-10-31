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31 Ekim 2022 Pazartesi 19:10:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 19:10:00

Aliyev: Ermenistan ile ilişkilerin, tekliflerimiz doğrultusunda iyileştirilmesi gerekiyor

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin teklif ettikleri 5 prensip doğrultusunda iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Aliyev, Putin ile bölgesel konuları ele alacaklarını dile getirerek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde konuşma ve hareket etme zamanı geldi" dedi.

Aliyev, Karabağ meselesinin iki yıl önce çözüldüğünü belirterek, "Bu hususta istişare edeceğimiz konu yok. Ancak, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi, ciddi adımlar gerektiren bir formattır. Bu hedeflere ulaşmada aktif kişisel rolünüze ve Rusya'nın rolüne güveniyoruz" diye konuştu.

Ermenistan ile ilişkilere de değinen Aliyev, "Azerbaycan, daha önce 5 temel prensip teklif etti. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin bu prensipler doğrultusunda normalleştirilmesi gerekiyor. Bunlar uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu temelde ilişkiler iyileştirilebilir" ifadelerini kullandı.

"Görüşmenin amacı, yaptığımız anlaşmaların uygulanmasını sağlamak"

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmenin önemine işaret ederek, "Bu görüşmenin amacı 2020 ve 2021'de yaptığımız anlaşmaların uygulanmasını sağlamaktır" dedi.

Karabağ'da bulunan Rus barış güçlerinin görevini uygun şekilde yerine getirdiğini belirten Putin, şu şekilde devam etti:

"Bugün ise mevcut durumu ve sorunların çözüm yollarını ele alacağız. Bu bağlamda, ekonomik konuların önemini de vurgulamak isterim. Başbakan yardımcılarının başkanlığında üçlü çalışma grubu oluşturduk. Bu grup, iki yıl öncesi ele aldığımız konuların çözümünde yeterince ilerleme kaydetti. Buna ek bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Azerbaycan tarafının bu yönde aktif şekilde çalıştığını biliyorum."

AZERBAYCAN'IN TEKLİFLERİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, mart ayında Azerbaycan'ın Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesine ilişkin 5 maddeden oluşan belge gönderdiğini bildirmişti.

Bu belgede, devletlerin karşılıklı olarak birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını tanıması, birbirlerine karşı toprak iddiası bulunmadığının karşılıklı olarak teyidi ve gelecekte böyle bir talepte bulunulmayacağına dair yasal taahhüt alınması yer alıyor.

Devletlerarası ilişkilerde birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan, BM Şartı'nın amaçlarına aykırı diğer durumlardan kaçınmanın vurgulandığı belgede, devlet sınırlarının belirlenmesi ve çizilmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması, ulaştırma hatlarının açılması, diğer ilgili iletişimlerin kurulması ve diğer karşılıklı çıkar alanlarında iş birliğinin kurulması şartı ortaya konuyor.

Etiketler : Aliyev Azerbaycan Vladimir Putin
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