Aliyev'den depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyükelçiliğini ziyaret etti, başsağlığı diledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyükelçiliğini ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Aliyev'i elçilikte Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.
Aliyev Bağcı'yla görüşüp başsağlığı dilerken aynı zamanda elçilikte açılan yas defterine de yazdı.
BÜYÜKELÇİLİKTE YAS DEFTERİ AÇILDI
Türkiye'deki depremlerde çok sayıda kişi hayatını kaybederken Azerbaycan'daki Türkiye Büyükelçiliği binasında yas defteri açıldı.
Bayrakların yarıya indirildiği elçilik önüne gelen Azerbaycanlılar, depremde hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
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