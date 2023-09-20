"Türkiye ile sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz"

Aliyev, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı açıklamasında, "Aziz kardeşim, Birleşmiş Milletlerde konuşmanızda Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak yolumuzda bize destek veriyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde de, kederli anlarda da daima birlikte olduğuna dikkat çeken Aliyev, uluslararası kuruluşlarda iki ülkenin birbirlerinin haklı konumlarını savunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.

Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."