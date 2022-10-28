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28 Ekim 2022 Cuma 22:26:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 22:26:00

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a "Cumhuriyet Bayramı" tebrik mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Mesajında, “Başarılarıyla bölgesinde ve küresel ölçekte adından söz ettiren Türkiye'nin başarısını kendi başarımız gibi görüyor, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhamAliyev, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Tebrik mesajında, Türkiye'nin her geçen gün uluslararası arenada söz sahibi hale geldiğinin altını çizen Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

İlham Aliyev, Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış, istikrar ve adaletin tesisi için kararlı duruşuyla uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını vurguladı.

"AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN DÜNYADA BİR BENZERİ YOK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dünyada bir benzerinin olmadığına dikkati çekti.

Aliyev, "Atalarımızın manevi mirası olan kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz halklarımız için ana istikamet, bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsurudur." dedi.

Etiketler : Aliyev Türkiye Başkan Erdoğan Cumhuriyet Bayramı
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