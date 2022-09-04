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04 Eylül 2022 Pazar 00:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 00:30:00

Aliyev: Türkiye küresel düzeyde güçlü bir devlet

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir devlet olduğunu söyledi. Türkiye ile Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini belirtti, "Türkiye ile Azerbaycan neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu konu herkes tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir İtalyan gazetesine Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin 2'nci Karabağ Savaşı'ndan sonra daha da güçlendiğini vurguladı.

Aliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de manevi destek sağladığı İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra ilişkilerimiz daha da güçlendi. Türkiye ve Azerbaycan, bölgedeki birçok konuda neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu konu da herkes tarafından dikkate alınmalıdır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir devlet olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin önemine dikkat çeken Aliyev, Beyannamenin bölgesel istikrar için çok önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

Etiketler : azerbaycan türkiye aliyev
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