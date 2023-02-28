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28 Şubat 2023 Salı 00:37:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 00:37:00

Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabulünde konuştu

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'ya barışı geri getirmek için Ermenistan tarafı ve Rusya ile yapıcı çalışmalar yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul eden Aliyev, Lavrov'un ziyaretinin 22 Şubat 2022'de Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname"nin yıl dönümüne ithaf edildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya ile ilişkilerinin geliştiğini, çok önemli konuların çözüldüğünü, bu yıla da iyi bir temelle başladıklarını, Lavrov'un yılın başında yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerine özel bir dinamik kazandıracağını ifade etti.

Aliyev, Lavrov'la bölgesel güvenlik konularını da konuşacaklarını aktararak, "2023'ün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda ilerleme yılı olmasını temenni ediyorum. Bu sürece aktif katılımınız için Rusya hükümetine ve size şahsen teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, şunları kaydetti:

"Dostumuz, müttefikimiz ve komşumuz olarak Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olma konusunda özel bir rolü olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl bu yönde önemli bir çaba harcandı, gelecekteki barış anlaşmasının kavramsal karakterini, yani iki ülkenin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınmasını tanımlayan belgeler kabul edildi. Bu, Ekim 2022'de Prag ve Soçi'de kabul edilen belgelerle doğrulandı. Bu belgeler barış anlaşmasına varmak için kullanılabilecek temellerdir. Her halükarda, bu husumet sayfasını bir an önce çevirmek ve Güney Kafkasya'ya barışı geri getirmek için Ermenistan tarafı ve dostumuz, komşumuz Rusya ile olumlu ve yapıcı çalışmalar yapmaya kararlıyız."

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Putin'in Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Sergey Lavrov, "Bölgesel güvenlik, ikili ve çok taraflı ilişkilerimizde oldukça güncel bir konu olmaya devam ediyor. Bu bölgeden uzakta bulunanlar da dahil olmak üzere birçok uluslararası meslektaşımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ilerleme koşullarının yaratılmasına büyük ilgi göstermektedir. Putin'in defalarca söylediği gibi, durumu istikrara kavuşturmayı ve bu bölgedeki tüm ülkelerin karşılıklı saygı temelinde işbirliği yapma fırsatına sahip olmaları için koşullar yaratmayı amaçlayan tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : Putin Azerbaycan rusya

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