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04 Ekim 2023 Çarşamba 21:55:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 21:55:00

Aliyev ile Zelenski telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Zelenski, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı önemli miktardaki insani yardımlardan, özellikle de kış koşullarında enerji sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Görüşmede Zelenski, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı önemli miktardaki insani yardımlardan, özellikle de kış koşullarında enerji sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyen Aliyev ve Zelenski, bölgesel güvenlik, mevcut tehditler ve gelecekteki iş birliği formatları hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
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