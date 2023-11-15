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15 Kasım 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 14:00:00

Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umduklarını belirterek, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları doğrultusunda, iki devlet ilkesine dayalı olarak çözümünü desteklediklerini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Filistin devletinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a mesaj gönderdi.

Aliyev, mesajında, Abbas ve Filistin halkını, kendisi ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Filistin'de Azerbaycan Temsilciliğinin açılmasının ikili ilişkilerin gelişmesi açısından olumlu adım olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın Filistin'de okul inşa etmesi konusunun da gündemde olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

"Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz. Azerbaycan, Filistin meselesiyle her zaman dayanışma içinde olmuş ve bu meselenin BM'nin ilgili kararları doğrultusunda, iki devlet ilkesine dayalı olarak çözümünü desteklemektedir. Azerbaycan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına desteğini sürdürecektir."

Azerbaycan ile Filistin arasındaki dostluk ilişkileri ve işbirliğinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğine inandığının altını çizen Aliyev, "Kardeş Filistin halkına barış ve huzur diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : ilham aliyev gazze filistin israil
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