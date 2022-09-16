VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici
Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
Türkiye'den Kırgızistan ile Tacikistan'a diyalog çağrısı
Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Fransa'da kışın birkaç saatlik elektrik kesintileri olabilir
Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonu normalleşme sürecine büyük bir darbe
Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 489 bin lira ceza
Başkan Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi paylaşımı
Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Çocuğun boğazına saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkarıldı
Emine Erdoğan 'Ebedi Şehir'i ziyaret etti
Bakan Soylu: 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
Trump: Adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanacak
Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan çıktı
Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 2 milyonu geçti
Bakan Soylu: Birbirlerine düşmüşler, alttan birbirlerini bıçaklıyorlar
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye açısından gurur verici bir tablo
"Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için en güvenilir rotalardan biri haline geldi"
Fransa'nın devlet enerji şirketi EDF bu yıl karının 29 milyar avro azalacağını bildirdi
Truss, Kraliçe'nin cenazesine gelen "sınırlı sayıda" liderle görüşecek
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
16 Eylül 2022 Cuma 22:16:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 22:16:00

Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonu normalleşme sürecine büyük bir darbe

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın 13 Eylül'de sınırda yaptığı provokasyonla normalleşme sürecine darbe vurduğunu belirterek, "Bu nedenle, tüm sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Azerbaycan'ın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları gibi bölgesel ulaşım projelerinin uygulanmasına önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Aliyev, şu anda Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın, yıllık 15 milyon ton kapasiteye sahip olduğunu ve bunun 25 milyon tona çıkarılabildiğini söyledi.

"2024'ün sonuna kadar Azerbaycan'daki havalimanı sayısını 9'a çıkaracağız"

Bu yılın ilk 7 ayında Azerbaycan topraklarından transit geçişin yaklaşık yüzde 50 arttığını, Azerbaycan'ın 52 gemi ile Hazar Denizi'ndeki en büyük sivil kargo filosuna sahip olduğunu anlatan Aliyev, son 20 yılda 19 bin kilometre kara yolu ve 1400 kilometre demir yolunun inşa edildiğini veya elden geçirildiğini kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın, İkinci Karabağ Savaşı Zaferi'nden sonra işgalden kurtarılan topraklarda binlerce kilometre karayolu ve yüzlerce kilometre demiryolu inşa ettiğini hatırlatarak, 2024 yılı sonuna kadar ülkedeki toplam uluslararası havalimanı sayısını 7'den 9'a çıkaracaklarını dile getirdi.

Zengezur Koridoru bölge ülkelerinin ulaşım kabiliyetlerini daha da artıracak

Karabağ sorununun 2020 yılı sonunda çözülmesiyle bölgede ulaşım ve iletişim projelerinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar oluştuğunu vurgulayan Aliyev, "Zengezur Koridoru açıldıktan sonra bölge ülkelerinin ulaşım kabiliyetlerini daha da artıracak ve güzergah üzerinde bulunan tüm ülkeler için faydalı olacaktır." dedi.

"Ermenistan'ın provokasyonu iki ülke arasındaki normalleşme sürecine büyük bir darbe"

Ermenistan'a karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tanınmasına dayalı bir barış anlaşması için beş ana ilke sunduklarını bildiren Aliyev, şunları kaydetti:

"Şimdi önkoşullar ve yapay gecikmeler olmaksızın bir barış anlaşması taslağı üzerinde çalışmaya başlamalıyız. Ne yazık ki, bu yılın 13 Eylül'ünde Ermenistan, Azerbaycan ile devlet sınırında büyük çaplı bir askeri provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu provokasyonu kararlılıkla engelledi. Ermenistan'ın bu provokasyonu iki ülke arasındaki normalleşme sürecine büyük bir darbedir. Bu nedenle, tüm sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir."

Bazı uluslararası kuruluşların etkisizliğinin endişe verici olduğunu ifade eden Aliyev, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin dört kararının uygulanmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aliyev, Karabağ sorununu askeri-politik yollarla çözerek, BMGK'nın 1993'teki kararlarının uygulanmasını sağladıklarını belirtti.

Etiketler : Ermenistan Azerbaycan Karabağ
Bursa coşkusu

Bursa coşkusu
Aşka geldiler

Aşka geldiler
‘Duy Beni'de yaprak dökümü

‘Duy Beni'de yaprak dökümü
Dans şov

Dans şov
1 adam 25 enstrüman

1 adam 25 enstrüman
Tatlıses beşledi

Tatlıses beşledi
Sokak ortasında hararetli tartışma

Sokak ortasında hararetli tartışma
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes