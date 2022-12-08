Aliyev: Arnavutluk ile ilişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor

Aliyev: Arnavutluk ile ilişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede, iki ülke arasındaki aktif diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Rama'nın ziyareti kapsamında iki ülke arasında anlaşmaya varılan konuları ele aldıklarını aktaran Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki taraftan tüm talimatlar verildi, heyetlerimiz aktif olarak çalışmaktadır. Resmi ziyaretimin (15 Kasım'da Arnavutluk'a gerçekleştirilen ziyaret) sonuçları oldukça olumlu. İlişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor. Tiran'da büyükelçilik açacağız ve bu işbirliğimizin önemli bir işareti. Büyükelçilik, ülkenizdeki süreçleri daha yakından tanımamızı ve ikili gündemimizde daha etkin olmamızı sağlayacak."

Arnavutluk Başbakanı Rama da "İşlerin gidişatı hakkındaki izlenimim inanılmaz. Ülkemizde Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması çok önemli. Diğer konulara gelince, sizin de dediğiniz gibi, çalışmaları sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İkili görüşmenin ardından Aliyev ve Rama, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ile Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro da hazır bulundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Aliyev, Rama'ya kızı Leyla Aliyeva'nın çizdiği bir tabloyu ve eserlerinden oluşan kataloğunu hediye etti.