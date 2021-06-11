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11 Haziran 2021 Cuma 20:28:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 20:28:00

Alex Kipsta kimdir, öldü mü, kaç yaşında? Ünlü YouTuber Alex Kipsta nereli, ölüm nedeni nedir?

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Alex Kipsta, YouTube üzerinden çektiği videolar ile tanınıyordu. İnternet üzerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan YouTuber Alex Kipsta hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele eden Alex Kipsta kimdir, öldü mü, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?

Alex Kipsta çıkan haber üzerine internet aramalarında araştırılan isimler arasında. Bilindiği üzere YouTube'da paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Alex Kipsta yaşamını yitirdi. İnternet aramalarında "Alex Kipsta kimdir, öldü mü, kaç yaşında? Ünlü YouTuber Alex Kipsta nereli, ölüm nedeni nedir?" sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.

ALEX KİPSTA ÖLDÜ MÜ?

Alex Kipsta, geçirdiği 7 saatlik kalp ameliyatının ardından hayatını kaybetti.

ALEX KİPSTA NEDEN ÖLDÜ?

Video paylaşım sitesi Youtube'da Kipsta adıyla tanınan Youtuber Alex Kipsta henüz 17 yaşındaydı. Alex Kipsta bir süre önce de acil kalp nakli listesine alınmış, yapılan açıklamada kalp nakline kadar hastanede kaldığı duyurulmuştu.

Ünlü YouTuber Alex Kipsta'nın ölümünü kız kardeşi yaptığı açıklama ile doğruladı. Alex Kipsta'nın 7 saat süren zor bir ameliyat geçirdiğini ifade eden kız kardeşi, acı haberi şu sözlerle ifade etti:

"7 saat süren çok zor bir ameliyat geçirdi ama kalbi daha fazla dayanamadı. Hayatta kalamayacak kadar zayıftı. Cennet bir melek daha kazandı. O benim dayanağımdı, her şeyimdi"

ALEX KİPSTA KİMDİR?

YouTube'da paylaştığı videolar ile dünyaca tanınan Alex Kipsta, 17 yaşında video paylaşım sitesi YouTube'daki kanalına çektiği videolarla tanınan genç bir YouTuberdı.

Etiketler : YouTube Alex Kipsta Alex Kipsta kimdir
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