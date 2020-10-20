20 Ekim 2020 Salı 01:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 01:30:00
Alaska'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
ABD'den son dakika haberi geldi. Alınan bilgiye göre Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi ABD'den geldi! Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
- Terör yuvası haline gelen Fransa'da camileri kapatıyorlar!
- Alaska'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
- Eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdulkadir Muhammed Nur, artık Adalet Bakanı
- Fransız lider Macron'un eşi karantinaya alındı
- DSÖ'den korona uyarısı: Önümüzdeki aylar daha zorlu geçecek
- İnsan değilsin Miçotakis! Yunan'dan mültecilere zulüm