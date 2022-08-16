Malezya Hava Yolları'ndan 20 uçak siparişi aldı

Ladepeche gazetesinde yer alan habere göre, Malezya Hava Yolları, Airbus'a toplam 6 milyar avro değerinde 20 adet A330 Neo yolcu uçağı siparişi verdi.

Uçakların 10'u doğrudan Airbus firmasından satın alınacakken, diğer 10'u Avolon uçak kiralama şirketi üzerinden kiralanacak.

Diğer yandan, Airbus geçen ay, motor üretici firmalarının arz problemi kaynaklı motor üretimini yapamamaları nedeniyle haziran sonu itibariyle ürettiği 26 uçağın motorları olmadığı için uçakları hangarda beklediğini duyurmuştu.

Geçen yıl 507 uçak siparişi alan Airbus, ocak başından bu yana 656 sipariş aldı.