VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alman ordusu personel sıkıntısı çekiyor
"Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı"
Gazze'de 31 bin 184 Filistinli katledildi
İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki iyileşme 22,6 milyar dolara çıktı
"Çocuklarımızı sapkın akımların esri yapma çabalarını boşa çıkaracağız"
12 Mart 2024 Salı 14:19:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 14:19:00

Airbnb'den güvenlik kamerası kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Airbnb, mülklerin iç mekanlarında güvenlik kameralarını yasakladı.

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan ABD merkezli Airbnb, ev sahiplerinin iç mekanlarda güvenlik kamerası kullanmasını tamamen yasakladığını bildirdi.

Airbnb tarafından yapılan açıklamada, şirketin güvenlik kameralarına ilişkin politikasında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Airbnb'deki yer alan tüm konaklama ilanlarında iç mekan güvenlik kameralarının yasaklandığının bildirildiği açıklamada, dış mekan kameraları ve diğer cihazların kullanımına ilişkin daha kapsamlı kurallar getirildiği ifade edildi.

Daha önce, rezervasyondan önce belirtildiği ve açıkça görülebildiği sürece oturma odaları veya koridorlar gibi ortak alanlarda güvenlik kameralarının kullanılmasına izin veriliyordu.

Şirketin yeni politikasına göre, 30 Nisan'dan itibaren sadece kapı zilleri gibi dış mekan kameralarına izin verilecek.

Açıklamada, güvenlik kamerasına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasının Airbnb'deki listelenen konaklama yerlerinin küçük bir bölümünü etkileyeceği vurgulandı.

Daha önce uluslararası basında, Airbnb misafirlerinin konaklama yerlerinde güvenlik kameraları bulduklarında şaşırdıkları yönünde haberler çıkmıştı.

Açıklamada, 30 Nisan'dan sonra şirketin yeni politikasının ihlali durumunda konaklama yerlerinin veya ev sahibi hesaplarının platformdan kaldırılabileceği de vurgulandı.

Etiketler : Airbnb güvenlik kamerası konaklama
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX