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11 Ekim 2023 Çarşamba 07:29:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:29:00

Gazze'de İsrail bombardımanı: Halk evlerinden çıkarak kentin merkezine sığındı

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

Gazze'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, gece boyunca kentin batısındaki mahalleleri, caddeleri ve binaları yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.

Bombardımanın ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi.

Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri evlerinden çıkarak kentin orta kesimlerine doğru yollara düştü.

Kentin doğusundaki Derec, batısındaki Kerame ve kuzeydeki Furkan mahallelerinde yoğun bombardıman devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : Gazze Şeridi sığındı bombardıman Filistin Sağlık Bakanlığı
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