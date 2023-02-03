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03 Şubat 2023 Cuma 21:21:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 21:21:00

Afrin'de terör saldırısı önlendi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği imha edilerek terör saldırısı engellendi.

Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki Raco Caddesi'nde, üzerinde bomba düzeneği bulunan park halindeki motosiklet, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerince tespit edildi.

Bomba imha uzmanları olay yerine intikal ederek bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.

Böylece ilçe merkezindeki işlek caddede bombalı terör saldırısı güvenlik güçlerince engellenmiş oldu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, eylemlerin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor

Etiketler : PKK/YPG Afrin Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı
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