Afrin'de bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliği, PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadının Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede canlı bomba eylemi yapmadan önce güvenlik güçlerinin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"01.04.2021 günü saat 16.30 sıralarında Afrin'de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."
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