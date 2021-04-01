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01 Nisan 2021 Perşembe 22:07:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 22:07:00

Afrin'de bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

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Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Valiliği, PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadının Afrin'de halkın yoğun olduğu bölgede canlı bomba eylemi yapmadan önce güvenlik güçlerinin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"01.04.2021 günü saat 16.30 sıralarında Afrin'de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Etiketler : Hatay Valiliği Afrin bombalı eylem
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