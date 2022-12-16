Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı
Kaynak: AA
Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına internet hizmeti verilmeye başlandı.
Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.
Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı." ifadesini kullandı.
Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.
Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.
- ABD'de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
- Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı
- Almanya Mayıs 2024'e kadar Mali'deki askeri varlığını koruyacak
- BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı
- İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
- Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu