VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek'e tebrik mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
ABD'de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralı
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı
Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor
Almanya Mayıs 2024'e kadar Mali'deki askeri varlığını koruyacak
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı
İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
AB'den kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkını gidermeye yönelik hazırlık
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Biden: Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı yapıyorum
Belçika Dışişleri Bakanı: Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağım
ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
Bakan Soylu'dan İmamoğlu davasıyla ilgili açıklama
AB liderlerinden Bosna Hersek'in adaylık statüsüne onay
İmamoğlu, mağduru oynamaya devam ediyor! Saraçhane mitingi tam bir fiyasko
Zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a para gönderen kişi yakalandı
Çin: ABD çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor
'Türk savaş uçakları' mercek altında
16 Aralık 2022 Cuma 00:01:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 00:01:00

Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına internet hizmeti verilmeye başlandı.

Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.

Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı." ifadesini kullandı.

Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.

Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.

Etiketler : Afrika Kilimanjaro Dağı Tanzanya
Denizkızı oluyor

Denizkızı oluyor
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Memleket sevdası

Memleket sevdası
İyilik için Kanada'ya gitti

İyilik için Kanada'ya gitti
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX