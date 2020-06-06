Afrika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Afrika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 159 kişi yaşamını yitirdi. Kıta genelinde vaka sayısı 7 bin 126 artarak 179 bin 309'a yükseldi.
Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 126 artarak 179 bin 309'a yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı 159 artarak 4 bin 942'ye, iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 322'ye ulaştı.
Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.
Son 24 saatte Güney Afrika’da 2 bin 642, Mısır’da 1348, Kamerun’da 603, Nijerya'da 328, Gana’da 283, Sudan’da 151 yeni vaka görüldü.
Güney Afrika’da 60, Mısır’da 40, Sudan’da 14, Nijerya'da 10, Cezayir’de 9, Gana’da 4, Kamerun’da 2 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1166, Güney Afrika'da 908, Cezayir'de 690, Sudan'da 347, Nijerya'da 333, Fas'ta 208, Kamerun'da 205 ve Gana'da 42'ye yükseldi.
Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
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