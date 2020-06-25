Afrika'da 11 bin 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika kıtasında son 24 saat içinde 11 bin 302 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 302 artarak 338 bin 766'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 236 artışla 8 bin 889'a çıktı.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 2 bin 450 kişiyle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 2 bin 205, Cezayir'de 869, Sudan'da 548, Nijerya'da 542 ve Kamerun'da 313 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (111 bin 796), Mısır (59 bin 561), Nijerya (22 bin 20), Gana (15 bin 13), Kamerun (12 bin 592), Cezayir (12 bin 248) ve Fas (10 bin 97) şeklinde sıralandı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 163 bin 507 oldu.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da salgın nedeniyle ölüm rapor edilmedi.