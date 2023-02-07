VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Afetzede Aktarım Treni" yarın sefere başlayacak
ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi yola çıktı
Polonyalı ve Yunan ekipleri 3 kişiyi enkaz altından kurtardı
AFAD Merkezinde yoğun mesai yürütülüyor
Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları
Belçika'daki Türkler depremzedeler için seferber oldu
Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi
Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu: Zamanla yarışıyoruz, güçlü bir desteğe ihtiyaç var
Kızı, üç gün önce aldığı evin enkazında kaldı: Kızıma ev değil mezar almışım
35 saat sonra gelen mucize... Maden işçileri 5 yaşındaki çocuğu enkazdan kurtardı
Deprem sonrası enkazda yürek burkan saat detayı!
AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri!
MSB duyurdu: 1'inci Komando Taburunda görevli personel Gaziantep'e intikal ediyor
İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı
Deprem için seferberlik! PTT bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
THY ve Pegasus'dan dayanışma örneği! Uçuş biletleri 100 liraya sabitlendi
Ticaret Bakanlığı: e-Seferberlik başlatıldı
Başkan Erdoğan duyurdu: 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi
Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun
Başkan Erdoğan Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor
Prof. Dr. Sözbilir: Yüzey kırığı 500 kilometreyi aştı
Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi gözyaşları içerisinde yardım istedi
Kazak halkından Türkiye'ye destek!
07 Şubat 2023 Salı 18:42:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 18:42:00

Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, Sudan hükümeti ve halkının taziyelerini iletti.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Burhan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Cibuti halkı ve hükümeti, bu trajedi karşısında kardeş ülke Türkiye ile dayanışma içerisindedir. Allah, kardeş Türk milletine bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, yaptığı açıklamada, depremden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Itno, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından ölümler, yaralanmalar ve mal kayıpları beni derinden üzdü. Tüm Ugandalılar ve ailemle birlikte düşünce ve duygularım hayatını kaybeden kişilerle. Ruhları ebedi huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, depremden duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, hem hükümetinin hem Kongo halkının Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mayiik Ayii Deng, Güney Sudan Hükümeti ve halkı adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yazılı bir taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Musa Dawaleh ile Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yunus Ali Guedi de sosyal medya hesaplarından taziyelerini bildirdi.

Çad Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiği mesajla taziyelerini bildirdi ve Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Moritanya Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan büyük trajedi nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz. Moritanya hükümeti depremde hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve mağdur olan kardeş Türk halkının acılarını paylaşmaktadır. Hazreti Allah'tan ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Etiketler : Muhammed İdris Debi sudan Afrika ülkeleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX