  • BIST
    109556
  • Dolar
    6,8613
  • Euro
    7,7347
  • Altın
    379,3920
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da eski Başbakan Ballabur'a yakın 6 kişiye yolsuzluktan hapis
Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 652 oldu
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi
Munzur Dağları'nda kar sularıyla debisi yükselen dere ve şelaleler ilgi çekiyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak
Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar belli oldu
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 118 bine dayandı
New York borsası düşüşle açıldı
İsveç Başbakanı ülkesinin Kovid-19 stratejisini savundu
MHP Lideri Bahçeli'den Pençe-Kartal Operasyonu açıklaması
FETÖ'nün aranan imamı ve il ablası yakalandı
Almanya aşı geliştiricisi CureVac'ın hisselerini satın alıyor
İtalya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak
Filistin meselesi
Operasyon görüntüleri ortaya çıktı!
Kriz yaratan casusluk davasında karar!
İstanbul Valiliği harekete geçti! ‘Yeni normal' denetimleri başlıyor…
15 Haziran 2020 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 18:29:00

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika'nın birçok ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmasına rağmen önlemler gevşetilmeye devam ediyor.

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina yaptığı açıklamada, Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5 bölge haricinde ülke genelinde kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, sadece 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi ve kültürel, spor ve eğlence etkinliklerine yönelik yasağın süreceğini belirten Rajoelina, Kovid-19'un en etkin olduğu bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı saatleri süresinin azaltıldığını, toplu taşıma araçlarının çalışma sürelerinin artırıldığını aktardı.

Ülkede 7-14 Haziran'da tespit edilen 245 yeni vaka ile toplam vaka sayısının 1251'e yükseldiğini kaydeden Rajoelina, virüse yakalanan 199 kişinin iyileştiği, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

EKVATOR GİNESİ'NDE İÇ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi de en büyük iki kenti Malabo ve Bata arasındaki seyahat yasağını kaldırdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bioko adasında yer alan başkent Malabo ile karadaki en büyük kent Bata arasındaki uçuşların bugünden itibaren yeniden başladığı belirtildi.

Bununla birlikte gece kulüpleri ve restoranların henüz açılmayacağı, kamusal alanda maske kullanımının zorunlu olacağı aktarılan açıklamada, ülke genelinde salgının başından bu yana 1664 vakanın tespit edildiği, bunların 32'sinin ölümle sonuçlandığı bildirildi.

TOGO'DA SINAV SINIFLARINDA EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI

Diğer yandan Kovid-19 nedeniyle tüm eğitim faaliyetlerine 2 aydır ara verilen Togo'da sınavlara girecek öğrenciler için eğitim yeniden başladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul son sınıflarında eğitimin yeniden başladığı, öğrencilerin sınav öncesi 4 ila 6 hafta ders göreceği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin dersler sırasında maske takmasının zorunlu olduğu, öğretmenlerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını denetleyeceği aktarıldı.

Aktif vaka sayısının 219 olduğu Togo'da virüs bulaşan 13 kişi yaşamını yitirdi, 299 kişi sağlığına kavuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER