Afrika Birliği'nden Sudan krizi toplantısı

Sudan basınındaki haberlere göre, konseyin çevrim içi toplantısına ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilciler katıldı.

Sudan'da aylardır devam eden iç savaşın değerlendirildiği toplantıda, çözüme yönelik yol haritası konuşuldu.

Doğu Afrika Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu, toplantıdaki konuşmasında, Sudan'daki şiddetin durması için acil ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini belirtti.

Gebeyehu, Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesine yönelik süren çabalar için uluslararası destek çağrısında bulundu.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer ise Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve Sudan'ın demokratik geçişini sağlamak için Sudanlı sivillerin önderlik ettiği süreci desteklediklerini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de krizin çözümü için etkili uluslararası ve bölgesel koordinasyonun gerekliliği dile getirdi.

BAE temsilcisi Shakhbout bin Nahyan da ulusal uzlaşının önemine değindi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların arttığı Darfur bölgesindeki gelişmelerden ciddi şekilde kaygı duyulduğunu bildirmişti.

SUDAN İÇ SAVAŞI

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Sudan'daki çatışmalar, Nisan 2023'ten bu yana 4,9 milyon kişinin ülke içinde ve 1,2 milyon kişinin de komşu ülkelere göç etmesine neden oldu.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Nüfusun yarısına denk gelen yaklaşık 25 milyon sivilin insani yardıma muhtaç olduğu Sudan'da, uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.