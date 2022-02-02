Afrika Birliği toplandı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkez binasında üye ülke dışişleri bakanlarının toplanmasıyla başlayan zirve, 6 Şubat'a kadar sürecek.

Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail'in Birliğe gözlemci üye olmasına yönelik itirazlar da tartışılacak.

Güney Afrika ve Cezayir'in söz konusu üyeliğin iptali için oylama yapılmasını istemesi bekleniyor.

- DÖNEM BAŞKANLIĞI SENEGAL'E GEÇECEK

Zirvede, her yıl bir ülkenin üstlendiği dönem başkanlığı görevi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçecek.

Kamerun'daki Anglofon krizi, Mozambik'te terörle mücadele, Etiyopya'daki iç çatışma, Somali'de AfB misyonunun güvenliği yerel güçlere devretmesi, Batı Afrika'daki darbeler, iklim değişikliği ve kıtaya etkileri, Sudan ve Çad'daki geçiş dönemi ve kıtadaki gıda sorunu öne çıkan başlıklar arasında olacak.