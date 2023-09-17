VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
81 ilde 'Aile Çalıştayı' düzenlenecek
"Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı"
Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
Kök hücreyle yeni hayat
Başbakan Menderes ve arkadaşlarını idam edilişlerinin 62. yılında andı
Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
17 Eylül 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 12:45:00

Afrika Birliği, Libya'ya yardımları acilen hızlandırma çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, üye ülkelere ve uluslararası topluma Libya'daki sel mağdurlarına yönelik insani yardım çalışmalarını acilen hızlandırma çağrısında bulundu.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki selin 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve 40 binden fazla kişiyi de yerinden ettiğini belirtti.

Afrika Birliğine bağlı ekiplerin ani durum yönetim mekanizmasını aktif hale getirdiğini vurgulayan Muhammed, tarım, insani yardım, ekonomi ve sağlık gibi farklı birimlerden yeni bir uzman ekibin Libya'ya gönderileceğini kaydetti.

Muhammed, üye devletlere ve uluslararası topluma artan insani ihtiyacı karşılamak için Libya halkı ve hükümetine desteklerini acilen hızlandırmaları çağrısı yaptı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Etiketler : libya sel insani yardım afrika birliği
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX