Afrika Barış Misyonu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı girişimi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisinden yapılan açıklamada, Komorlar Birliği, Mısır, Senegal, Uganda, Zambiya ve Güney Afrika liderlerinin hem Rus hem Ukrayna tarafıyla ateşkesin sağlanması ve nihai çözümün bulunması için görüşmeler yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin haziran ayı ortasında Ukrayna ve Rusya'ya seyahat edebileceği aktarıldı.

Ramaphosa, geçen ay bazı Afrika ülkesi liderlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını duyurmuştu.

Savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizinden en fazla etkilenen bölgelerden biri Afrika kıtası olmuştu.