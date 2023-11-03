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03 Kasım 2023 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 18:08:00

AFP: Gazze'deki ofisimiz İsrail saldırılarında ağır hasar aldı

Kaynak: AA

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Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Gazze'deki ofisinin İsrail saldırılarında ağır hasar aldığını bildirdi.

AFP'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in "aralıksız" bombardımanını sürdürdüğü Gazze'deki ofisin dün yapılan saldırılarda ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.
Etiketler : GAZZE AFP HASAR SALDIRI
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