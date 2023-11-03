03 Kasım 2023 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 18:08:00
AFP: Gazze'deki ofisimiz İsrail saldırılarında ağır hasar aldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Gazze'deki ofisinin İsrail saldırılarında ağır hasar aldığını bildirdi.
- İslam İşbirliği Teşkilatı hastaneyi hedef alan İsrail'i kınadı
- Gazze'deki Alman vatandaşları tahliye edildi
- İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
- Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor: Ölen İsrailli asker sayısı 25'e çıktı
- Putin'den Gazze açıklaması: "Yaşananlara üzülmeyenler taş kalplidir"
- İsrail'den geçici insani ateşkese ret