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18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:36:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:42:00

Afganistan'ın yeni başkanı Molla Birader mi olacak?

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Taliban'ın yönetici kadrosunun en medyatik ismi olan Molla Abdülgani Birader, yıllar sonra Afganistan'a döndü. Molla Birader'in ülkeyi yönetecek kişi olması bekleniyor.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte Molla Birader 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez Afganistan'a ayak bastı. Katar'a ait askeri nakliye uçağıyla ülkeye dönen Birader, beraberindekilerle birlikte Kandahar'a gitti.

Birader, Taliban üyeleri tarafından sevinç gösterileri ile karşılandı.

Taliban'ın kurucularından olan Molla Abdülgani Birader, 2018 yılında Pakistan'da hapisten çıkmıştı. Katar'a yerleşen Birader, Taliban'ın siyasi ofisinin başkanı olarak görev yapıyordu.

Afganistan'da kurulması beklenen geçiş hükümetinin başında Birader'in olması bekleniyor.

Etiketler : Taliban Afganistan Molla Birader Molla Abdülgani Birader Kandahar
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