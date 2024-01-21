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21 Ocak 2024 Pazar 10:25:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 10:25:00

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Hindistan'a ait yolcu uçağı düştü

Kaynak: AA

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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı düştü.

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Etiketler : afganistan hindistan yolcu uçağı
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