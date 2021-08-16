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16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:02:00

Afganistan'da Türk unsurlar teyakkuza geçti

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Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasından sonra gözler bu ülkede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına ve büyükelçiliğe çevrildi.

Afganistan'da halen Kabil Havaalanının güvenliğini sağlayan Türk askeri birliği dahil yaklaşık 500 Türk askeri bulunuyor. TSK unsurları olası bir olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri almış durumda. Birliklerin tam teyakkuz durumda olduğu ve bir saldırı halinde misliyle karşılık verilmesi talimatının olduğu bildirildi. Birliklerin ayrıca hem tahkimat, hem de tahliye olasılıkları için tüm hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, Üst düzey bir güvenlik kaynağı, "Şimdilik sıkıntılı bir durum yok. Gelişmeler anbean takip ediliyor. TSK unsurları her türlü senaryoya karşı gerekeni yapacak operasyonel kabiliyette" bilgisini verdi.

KRİPTO ODASI ÖNLEMİ

Kabil Büyükelçiliği'nin güvenliği için ilgili birimlerin gerekli hazırlıkları yaptığı belirtilirken, büyükelçilik güvenlik nedeniyle faaliyetlerini havaalanına taşıdı. Büyükelçilik çalışanlarının olası tahliyesi için de planlamalar yapıldığı, büyükelçilik kripto odasındaki önemli evraklardan bazılarının imha edildiği, kripto odasının tamamının imhası için de tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

TAHLİYE DUYURUSU

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kabil ofisi ile de sürekli irtibatta kalma durumu söz konusu. Kabil-İstanbul arasında haftada karşılıklı 10 sefer yapılıyor. THY'den şimdilik özel bir talepte bulunulmadığı, seferlerin planlandığı gibi devam edeceği belirtiliyor. Vatandaşlardan gelen talebe göre ek sefer konulabileceği bildirildi.

TİKA İKİ OFİSİ KAPATTI

Uzun yıllardır Afganistan'daki ofisleri aracılığıyla çeşitli projeler yürüten Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Mezar-ı Şerif ve Herat kentlerinin Taliban tarafından ele geçirilmesinden önce bu iki kentteki ofisini kapattığı ve iki kentteki TİKA çalışanlarının Kabil'e döndüğü bildirildi. TİKA çalışanlarına büyükelçilikle eşgüdüm halinde hareket etme talimatı verildiği de öğrenildi.

Etiketler : afganistan türk askeri kabil thy TİKA
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