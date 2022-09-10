Afganistan'da Taliban'ın kullandığı helikopter düştü

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10 Eylül 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 21:00:00

Afganistan'da Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan helikopter düştü: 3 ölü

Kaynak: AA

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan bir helikopter eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada arızalanarak düştü.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Black Hawk helikopterinin eğitim uçuşu sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle Ulusal Savunma Üniversitesinin kampüsüne düştüğü duyuruldu.

Öğleden sonra meydana geldiği aktarılan kazada, 2 pilot ve 1 çalışanın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'ı kontrolü altına alan Taliban, bu süreçte önceki hükümete bağlı Afganistan ordusu ile girdiği çatışmalar sonucu helikopterler de dahil olmak üzere ABD yapımı birçok askeri aracı da ele geçirmişti.

Etiketler : afganistan taliban helikopter
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