Taliban Afganistan'ı kana buladı: 6 ölü

Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Kale-i Fath bölgesindeki Kamal Han Barajı'na silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hakmal, saldırıda barajın 6 korumasının yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.