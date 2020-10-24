Taliban Afganistan'ı kana buladı: 6 ölü

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:51:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 12:51:00
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Kaynak: AA
ABONE OL
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde bulunan Kamal Han Barajı'na düzenlediği silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti.
Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Kale-i Fath bölgesindeki Kamal Han Barajı'na silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Hakmal, saldırıda barajın 6 korumasının yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan genç, komşularından ambulans çağırması için yardım istedi